"Flitterwochen"-Treffen: IOC-Präsident Bach in Brisbane

Beim Rettungssport messen sich Rettungsschwimmer gegenseitig in Wettbewerben. Zunächst in Australien entwickelt, entstanden auch in anderen Ländern ähnliche Disziplinen für Schwimmhallen. In Deutschland fördert hauptsächlich die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) den Rettungssport.