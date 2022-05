Winterspiele 2030: IOC begutachtet Sapporo

Während des dreitägigen Besuchs schaut sich das IOC die Sportstätten, die Infrastruktur sowie die Verkehrsanbindung in und um Sapporo an. Die dreiköpfige Delegation plant, 16 Orte in der Region Hokkaido zu besichtigen. Die Ergebnisse des "fortgesetzten Dialogs" fließen in die Bewertung der sogenannten "Future Host Commission" ein, die an die Exekutive um Präsident Thomas Bach berichtet.