Hartung und van Almsick für Olympia in Deutschland

Auch die frühere Schwimmweltmeisterin Franziska van Almsick wünscht sich Olympia in Deutschland. Dadurch könnten sich "nicht nur währenddessen und danach, sondern auch davor" einige Vorteile ergeben, sagte sie dem SID: "Was in England alleine vor den Spielen in London bewegt wurde und geblieben ist und auch schon jetzt in Frankreich, zeigt die ganze Bandbreite des Sports."