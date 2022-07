Neues Traumduo: Ludwig will mit Lippmann nach Paris

Lippmann, fünfmalige Volleyballerin des Jahres, hatte ihre Karriere in der Halle im Mai überraschend beendet, um in den Sand zu wechseln. Bei der EM im Rahmen der European Championships in München (11. bis 21. August) tritt die 27-Jährige an der Seite von Kira Walkenhorst an, die in Rio 2016 mit Ludwig Gold geholt hatte.