Bach bekräftigt Solidarität mit ukrainischen Athleten

IOC-Präsident Thomas Bach hat seine Unterstützung für die ukrainischen Sportler und Sportlerinnen noch einmal bekräftigt. "Auch im neuen Jahr können die ukrainischen Athleten auf das volle Bekenntnis der Solidarität seitens des IOC und der gesamten Olympischen Bewegung zählen", schrieb Bach in seinem Neujahrsgruß: "Wir wollen eine starke Mannschaft des ukrainischen Nationalen Olympischen Komitees bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 und den Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina 2026 sehen."