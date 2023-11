Hanning plädiert vehement für deutsche Olympia-Bewerbung

Vor 51 Jahren fanden zuletzt Olympische Spiele in Deutschland statt, 1972 in München. In den vergangenen Jahren scheiterten mehrfach Versuche am Votum der Bürger, etwa in Hamburg oder München. Für die Zweifel am Mehrwert Olympischer Spiele hat Hanning jedoch kein Verständnis. Er könne die "Verzagtheit" in Deutschland "nicht mehr hören", schrieb er.