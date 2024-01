Olympia-Eiskanal: IOC hält nichts von Cortina-Plänen

In der fast schon ewigen Frage nach dem Austragungsort der Schlittenwettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2026 driften die Ansichten der italienischen Organisatoren und des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) unverändert auseinander.

Nachdem das OK der Spiele von Mailand/Cortina d‘Ampezzo am Dienstag verlauten ließ, der Neubau einer Bahn sei unverändert die bevorzugte Option, drängt die Ringe-Organisation weiter auf die Nutzung einer bestehenden Bahn.

Man sei "fest davon überzeugt, dass die derzeitige Anzahl an Wintersportzentren weltweit für die derzeitige Anzahl an Athleten und Wettkämpfen" in den betreffenden Disziplinen ausreiche, teilte ein IOC-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP mit.