Snoop Dogg als NBC-Moderator bei Olympia im Einsatz

Der bekannte US-Rapper Snoop Dogg wird während der Olympischen Spiele in Paris für den US-Fernsehsender NBC als Moderator im Einsatz sein. Das teilte der Sender mit. Demnach werde Snoop Dogg vom 26. Juli bis 11. August das NBC-Team vor Ort unterstützen, gemeinsam mit Moderator Mike Tirico soll er in der Primetime-Sendung zu sehen sein und dem Publikum dabei "seine einzigartige Sicht auf das Geschehen in Paris vermitteln."