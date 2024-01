Zehnkampf: Shootingstar Neugebauer hat viel vor

Grundsätzlich sieht sich Neugebauer auf dem richtigen Weg für die Olympischen Spiele in Paris. "Ich bin richtig gut drauf, und das Allerwichtigste ist, dass ich weiterhin verletzungsfrei bin. Das hat für mich definitiv den höchsten Stellenwert. Deshalb passe ich auch immer gut auf, dass das so bleibt", sagte der College-Student: "Ansonsten muss ich sagen, dass ich mich eigentlich in allen Disziplinen ziemlich gut fühle. Jetzt gilt es, weiterhin an allem zu arbeiten, damit der nötige Feinschliff gelingt. Dann wird es auch was Cooles werden in dieser Saison."