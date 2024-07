Olympia: Deutschlands Hockey-Team will Medaille trotz WM-Sieg-Druck

Herausfordernde Vorrunde in Paris

Die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) bekommt es bei den Sommerspielen zum Auftakt am Samstag (17.00 Uhr/ARD und Eurosport) mit Gastgeber Frankreich zu tun, weitere Vorrundengegner in Paris sind Europameister Niederlande, Großbritannien, Spanien und Südafrika. Die letzte Medaille gab es 2016 mit Bronze in Rio de Janeiro, vier Jahre zuvor holte Deutschland in London den jüngsten von insgesamt vier Olympiasiegen.