Olympia: Kerber im Viertelfinale – Medaillen-Traum lebt!

Spannendes Viertelfinale erwartet

Doppel mit Laura Siegemund

In Paris ist die 36-Jährige noch mit Laura Siegemund im Doppel am Start, dort bestreitet das Duo sein Auftaktmatch am Dienstagnachmittag gegen die Britinnen Katie Boulter und Heather Watson. Nur 24 Stunden nach ihrem kraftraubenden Dreisatzsieg gegen die Rumänin musste Kerber erneut in der Mittagshitze ran.