Olympia: Große deutsche Chance im Tennis dahin

Die Tennisprofis Kevin Krawietz und Tim Pütz haben bei den Olympischen Spielen in Paris das Halbfinale verpasst. Das Duo aus Coburg und Frankfurt am Main unterlag am Mittwoch in der Runde der letzten Acht den Tschechen Tomas Machac/Adam Pavlasek 6:3, 1:6, 5:10. Dadurch verpassten Krawietz/Pütz neben einer Medaillenchance auch ein mögliches Duell mit den spanischen Superstars Carlos Alcaraz/Rafael Nadal.