Olympia: Alcaraz auf Medaillenkurs – Viertelfinale erreicht!

Tennis-Topstar Carlos Alcaraz eilt mit großen Schritten einer Medaille bei den Olympischen Spielen entgegen. Der Wimbledon- und French-Open-Sieger aus Spanien erreichte am Mittwoch mit einem 6:4, 6:2 gegen den neutralen Athleten Roman Safiullin das Viertelfinale von Paris.

Goldener Doppelschlag im Visier

Alcaraz peilt bei dem Weltevent einen goldenen Doppelschlag an. Auch im Doppel an der Seite des spanischen Idols Rafael Nadal ist der Weltranglistendritte weiter im Wettbewerb. Das Starduo spielt noch am Mittwoch gegen das US-Team Austin Krajicek/Rajeev Ram.