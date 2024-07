Olympia: Märtens überrascht über 200 m Rücken – Halbfinale erreicht!

Schwimm-Olympiasieger Lukas Märtens hat nach drei Freistil-Finalteilnahmen in Paris für eine Überraschung auf seiner Nebenstrecke gesorgt. Über 200 m Rücken legte der 22-Jährige aus Magdeburg in 1:56,89 Minuten den zweitschnellsten Vorlauf hin - und ließ die meisten Spezialisten hinter sich. "Die Zeit ist schon gut. Bei mir ist auch noch ein bisschen was drin, aber die anderen, das hat man gesehen, sind im Wasser rumgeplantscht", sagte Märtens mit einem breiten Grinsen.