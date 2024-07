Olympia: Ovtcharov vs. Lebrun – Tischtennis-Kracher in Paris!

"Er spielt sehr, sehr schnelles Tischtennis, seine Rückhand ist in der Geschwindigkeit und in der Platzierung eine Wahnsinnsqualität." Ein Schlüssel zum Erfolg sei ein guter Start. "Er ist am Anfang des Spiels immer sehr stark, weil er so variantenreich spielt. Die Gegner haben es schwer, ins Spiel zu kommen", sagte Ovtcharov: "Es wird entscheidend sein, gut reinzukommen. Wenn mir das gelingt, dann bin ich guter Dinge."