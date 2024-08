Olympia: DHB-Frauen kämpfen weiter – Viertelfinalchancen intakt!

Viertelfinalchancen weiterhin intakt

Vor dem hochspannenden Vorrundenfinale gegen Europameister Norwegen am Samstag (19.00 Uhr/ZDF und Eurosport) sind die Viertelfinalchancen aber weiter intakt. Sogar die vierte Turnierniederlage könnte im fünften Spiel zum Weiterkommen reichen, wenn sowohl Slowenien (gegen Schweden) als auch Südkorea (gegen Dänemark) ihre letzten Gruppenspiele verlieren und es so zu einem Dreiervergleich kommt. So oder so: Es wird eine Zitterpartie.