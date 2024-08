Olympia: Isabel Gose im 800 m Freistil-Finale - Spannung garantiert!

Zwei Tage nach ihrem Bronze-Rennen über 1500 m Freistil hat Isabel Gose bei den Olympischen Spielen in Paris auch das Finale über 800 m erreicht. Die 22-Jährige aus Magdeburg qualifizierte sich in 8:20,63 Minuten als Vorlauffünfte für den Endlauf am Samstagabend. "Es war ein schönes, kontrolliertes Rennen", sagte Gose. Mit Blick auf das Finale, bei dem US-Superstar Katie Ledecky die Topfavoritin ist, meinte sie: "Nach Platz eins ist alles offen."