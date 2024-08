Olympia: Erste Medaillen für Israel – Judoka Lanir im Finale!

Israel hat seine ersten Medaillen bei den Olympischen Spielen in Paris sicher. Judoka Inbar Lanir besiegte im Halbfinale der Gewichtsklasse bis 78 kg am Donnerstag die deutsche Fahnenträgerin Anna-Maria Wagner, bei den Männern zog Peter Paltchik (Klasse bis 100 kg) in den Endkampf am Donnerstagabend ein.