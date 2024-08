Olympia: Zverev enthüllt Gesundheitsprobleme nach Paris-Aus

Tokio-Olympiasieger Alexander Zverev hat nach seinem Viertelfinal-Aus beim olympischen Tennis-Turnier in Paris von gesundheitlichen Problemen berichtet und will sich vor der Hartplatzsaison in Nordamerika gründlichen Checks unterziehen. „Wenn ich mich so fühle, wie im Moment, dann kann ich so ein Turnier nicht gewinnen“, sagte Zverev nach dem 5:7, 5:7 gegen den Italiener Lorenzo Musetti: „Ich muss jetzt schauen, was mit mir los ist.“