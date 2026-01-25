Felix Loch jagt Olympia-Gold beim Heimspiel in Cortina

SID 25.01.2026 • 10:15 Uhr Auch seine zwei Söhne werden den Altmeister anfeuern, wenn Loch in Italien um Gold fährt.

Es ist nicht weit bis zur Rodelbahn, alle werden da sein - Altmeister Felix Loch setzt beim Rennen um Olympia-Gold bei den Spielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo auch auf einen Schub durch seine Familie.

Olympia vor der Haustür: Loch freut sich auf Familien-Unterstützung

Seine fünften Olympischen Spiele finden „mehr oder weniger vor der Haustür“ statt, sagte Loch im ZDF Sportstudio, „es sind von uns zu Hause dreieinhalb Stunden. Jeder kann quasi kommen, kann mit live mit dabei sein. Meine Familie, meine Jungs, meine Frau - darauf freue ich mich wirklich am meisten, das mit diesem Kreis einfach wirklich nochmal so richtig zu genießen.“

Mit 36 in Goldform: Loch jagt den nächsten Coup