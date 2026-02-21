Aerials: USA siegen souverän im Mixed-Finale

SID 21.02.2026 • 12:39 Uhr Die favorisierten Chinesen patzen gleich reihenweise und müssen der Konkurrenz den Vortritt lassen.

Die USA haben die chinesischen Überflieger im Aerials-Finale der Mixed-Teams überraschend geschlagen. Weltmeisterin Kaila Kuhn, Connor Curran und Christopher Lillis holten in Livigno mit 325,35 Punkten mit großem Vorsprung die Goldmedaille.

Die Amerikaner, die ihren Olympiasieg von 2022 wiederholten, kamen als einzige der vier Nationen ohne Sturz durch den entscheidenden Final-Durchgang und setzten sich souverän vor der Schweiz (296,91 Punkte) und China (279,68) durch.

Stürze kosten China mögliches Gold

Für die in den Einzelentscheidungen so dominanten Chinesen waren Olympiasieger Wang Xindi und Li Tianma bei ihren Sprüngen gestürzt.

Die USA lagen nach den Sprüngen der Frauen noch hinter den Asiaten zurück, doch Curran und Lillis überzeugten mit starker Ausführung. Für die Schweiz glänzte der WM-Dritte Pirmin Werner mit der besten Final-Wertung von 123,00 Punkten.