Schöne Geste bei Olympia für 11-jährigen Jungen

SID 02.02.2026 • 18:37 Uhr Ein Schüler darf bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele teilnehmen. Der Junge saß wegen eines überteuerten Bustickets im Schnee fest.

Ein elfjähriger Junge, der wegen eines nicht bezahlten, überteuerten Bustickets in Italien im Schnee festsaß, wird an der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele am Freitag teilnehmen. Dies bestätigte ein Sprecher des Organisationskomitees der Nachrichtenagentur AFP.

Riccardo war in der vergangenen Woche in der Gegend von Cortina d’Ampezzo mit einem Ticket zum Normalpreis von 2,50 Euro von der Schule nach Hause gefahren - das Busunternehmen hatte den Fahrpreis im Vorfeld der Spiele vom 6. bis 22. Februar mit den Hauptorten Mailand und Cortina aber auf 10 Euro erhöht, Riccardo musste aussteigen.

Geschichte sorgt in Italien für Schlagzeilen

Die Geschichte sorgte in Italien und darüber hinaus für Schlagzeilen, der Busfahrer sprach anschließend von einem „schweren Fehler“. Auch das Organisationskomitee wurde nun tätig.