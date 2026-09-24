Laut Bild hat das "persönliche Mitglied" dem DOSB für die Veranstaltung in Baden-Baden abgesagt.

Fußballstar Leon Goretzka wird offenbar nicht bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) am Samstag über den deutschen Olympia-Kandidaten abstimmen. Wie die Bild vermeldet, hat der langjährige Bayern-Profi dem DOSB seine Teilnahme an der Versammlung in Baden-Baden abgesagt. Der Mittelfeldspieler von Aston Villa ist derzeit verletzt.

Goretzka fehlt bei DOSB-Abstimmung

Goretzka ist eines von acht persönlichen DOSB-Mitgliedern, die damit ein Stimmrecht besitzen. Laut Bild werden aus diesem Kreis auch Mono-Skifahrerin Anna Schaffelhuber und Kanupolo-Spielerin Elena Gilles fehlen. Damit würden nur noch 141 statt 144 Stimmen zu verteilen sein.

Bei der Wahl über den Kandidaten für die Spiele 2036, 2040 oder 2044 fällt die Entscheidung zwischen München und Köln/Rhein-Ruhr. Goretzka hat enge Beziehungen zu beiden Anwärtern: Vor seiner Zeit beim FC Bayern spielte der gebürtige Bochumer für Schalke 04.