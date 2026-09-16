Weisse Weste: Der Torwart-Award

Neue Saison, gleiche Preise. Die "Weisse Weste" wird auch in diesem Jahr an die beiden besten Torhüter aus der 1. und 2. Bundesliga vergeben. SPORT1 erklärt den Modus und zeigt, wer aktuell führt.

Die Bundesligasaison läuft, es geht wieder um „Die Weisse Weste“. SPORT1 vergibt auch dieses Jahr in Kooperation mit SCHÖNER WOHNEN Polarweiss den Preis an den Torhüter, der die meisten Zu-Null-Spiele absolviert. Um in dieser Kategorie zu punkten, muss ein Torwart mindestens 45 Minuten auf dem Platz stehen und währenddessen kein Tor kassieren. Der weiße Handschuh wird sowohl in der 1. als auch in der 2. Bundesliga vergeben.

Am 3. Spieltag der Bundesliga blieben drei Torhüter ohne Gegentor: Mio Backhaus (SC Freiburg), Gregor Kobel (Borussia Dortmund) und Maarten Vandevoordt (RB Leipzig). Aktuell führen Backhaus und Kobel die Rangliste der Bundesliga an. In der 2. Bundesliga führt Julian Krahl vom 1. FC Kaiserslautern die Rangliste an.

Hier geht es zu den Ranglisten:





In der Saison 2025/26 ging der Preis an den Dortmunder Keeper Gregor Kobel. Er konnte seinen Kasten in 15 Spielen sauber halten. In der 2. Bundesliga setzte sich der Schalker Hintermann Loris Karius mit 13 Weissen Westen durch und krönte somit die Aufstiegssaison des FC Schalke 04.

Regeln bei Gleichstand und Preisgeld

Bei gleicher Anzahl an Zu-Null-Spielen geht der Preis an den Schlussmann mit der geringeren Anzahl an Spielen. Falls es dort ebenfalls einen Gleichstand gibt, werden die gespielten Minuten berücksichtigt.

Auch diese Saison wird pro Weisse Weste in der 1. Bundesliga 50 Euro von SCHÖNER WOHNEN Polarweiss gespendet. Am Ende der Saison führen SPORT1 und SCHÖNER WOHNEN Polarweiss die gesammelten Spenden einem gemeinnützigen Zweck zu. Je öfter die Null steht, desto größer wird der Spendenbetrag.

Hinzu kommen noch 7.500 Euro für den Gewinner der „Weissen Weste“ der 1. Bundesliga, die an eine Stiftung seiner Wahl gehen. Der Gewinner aus der 2. Bundesliga erhält 2.500 Euro.