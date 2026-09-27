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Checkout – Der SPORT1 Darts Podcast

Das ist ein Match! Deutschlands aktuellster und traditionsreichster Darts-Podcast und Deutschlands Darts-Muttersender. Das sind die „180″ für alle Darts-Fans und die, die es werden wollen.

Mit Leidenschaft, Fachwissen und kritischem Blick diskutieren die beiden Darts-Experten Kevin Schulte und Micha Wattenberg über alle Themen, die die Darts-Welt bewegen. Doch Kevin und Micha sind nicht allein – in ausgewählten Folgen sind Größen des Darts-Universums zu Gast. Die Legenden Phil Taylor und Raymond van Barneveld, aber auch Gerwyn Price, Deutschlands Spitzenspieler Gabriel Clemens und Martin Schindler haben sich schon vors Checkout-Mikro getraut.

Eine neue Folge jede Woche! Und während der WM natürlich täglich! Checkout – überall, wo es Podcasts gibt. Also nichts wie los: Reinhören und lieben!