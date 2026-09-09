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Cross Court – Der SPORT1 Tennis Podcast

Aufschlag bei SPORT1! SPORT1-Tennis-Experte Stefan Schnürle serviert mit Tennis-Kommentator Dennis Heinemann und Reporterin Sophie Affeldt den Tennis-Podcast „Cross Court“. Immer zu den Grand Slam Turnieren sprechen sie mit Gästen über die Stars, analysieren die aktuellen Matches und geben Einblicke hinter die Kulissen der großen Turniere.

Stefan, Dennis und Sophie sind regelmäßig bei Turnieren vor Ort und schwingen auch selbst gerne den Schläger. Und diese Leidenschaft für den Sport merken auch die Gäste im Interview. Entspannt und kompetent führen die Gastgeber durch den Talk – und entlocken den Sportlern auch persönliche und hintergründige Antworten.

Spiel, Satz und Sieg für alle Tennis-Fans – jeden Mittwoch während der Grand Slam Turniere auf SPORT1 – und überall, wo es Podcasts gibt.