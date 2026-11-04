Leadertalk – Fußball-Persönlichkeiten im Gespräch

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von Jonas Nohe
04.11.2026 • 13:49 Uhr
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Persönlichkeiten aus dem Fußball sprechen mit Mounir Zitouni über ihr Leben, ihre Werte, ihre Erfolge und Krisen.