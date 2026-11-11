SPORT1 DEEP DIVE

ALEXANDER STEINFORTH: Der Millionen-Poker der NFL! So viel steckt hinter dem Football-Hype in Deutschland!
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⏱️Die Folge mit Alexander Steinforth im Überblick:
0:00:00 – Intro
0:02:38 – Footballbegeisterung in Deutschland
0:05:23 – Planung für ein Spiel
0:10:40 – Heimspielatmosphäre
0:12:06 – Aufwand für die Teams
0:14:40 – Ausflüge der Spieler?
0:17:13 – Umstellung für die Spieler
0:19:34 – Duschen
0:21:35 – Equipment
0:23:08 – Deutsche Bürokratie
0:28:10 – Kosten, Personal
0:32:06 – Pricing0:34:16 – Was steckt im 1000€ Ticket
Alexander Steinforth ist als NFL-Deutschland-Chef maßgeblich dafür verantwortlich, Football hierzulande weiter voranzubringen und die spektakulären NFL-Spiele in deutschen Stadien möglich zu machen. Dabei kennt er nicht nur die Herausforderungen hinter den Kulissen solcher Mega-Events, sondern auch die ambitionierten Wachstumspläne der größten Football-Liga der Welt.
Host Lenny Peteanu spricht mit ihm über den enormen logistischen Aufwand hinter den NFL Germany Games, die Kosten eines solchen Events und die besonderen Ansprüche der amerikanischen Teams. Außerdem sprechen die beiden über die Expansionsstrategie der NFL, die wachsende Football-Begeisterung und darüber, wie aus deutschen Nachwuchstalenten die NFL-Stars von morgen werden sollen.
Fragen, Anregungen und Feedback? So könnt ihr mit Lenny in Kontakt treten:
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#Timo Hildebrand
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#MoveLikeG
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#Nathalie Pohl
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#Reiner Calmund
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#WM Spezial: Shkodran Mustafi
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#WM Spezial: Linda Bresonik
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#WM Spezial: Olaf Thon
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#WM Spezial: Renate Lingor
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#WM Spezial: Pierre Littbarski
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#Klara Bühl
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#Arda Saatci
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#Yannic Seidenberg
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#Thomas Helmer
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#Jan Schlappen
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#Andreas Mies
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#Jonas Lappe
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#Hans Sarpei
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#Marcus Höfl
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#Lance David Arnold
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#Daniel Bierofka
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#Markus Babbel
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#Marcell Jansen
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#Werner Hansch
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#Holger Badstuber
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#Carlo Thränhardt
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#Linda Dallmann
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#Fritz Sörgel
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#Robert Marijanovic
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#Nadine Nurasyid
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#Georg Zimmermann
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#André Wiersig
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#Patrick Owomoyela
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SPORT1 DEEP DIVE
Jeden Dienstag trifft Host Lenny Peteanu die inspirierendsten Menschen aus der Sportwelt. Von Fußball-Ikonen über Kommentatoren, Experten und Funktionäre bis hin zu führenden Wissenschaftlern.
Das Ziel: Hinter die Fassade blicken! Was waren ihre größten Hürden, wo sind sie hingefallen, wieder aufgestanden, und was haben sie daraus gelernt? Was für Erkenntnisse haben sie in ihren Karrieren gesammelt und was können wir uns im Alltag davon abschauen?
Und dafür kratzt Lenny Peteanu bei seinen Gästen nicht nur an der Oberfläche, sondern nimmt euch mit in tiefe Gespräche.
DEEP DIVE, jetzt streamen – Überall, wo‘s Podcasts gibt.