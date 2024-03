Auftakt bei Strade Bianche: Pogacar fährt "um den Sieg"

Für 2024 hat Tadej Pogacar große Pläne, peilt der slowenische Rennradstar doch das historische Double aus Giro d'Italia und Tour de France an. Den Grundstein dafür muss er im Mai in Italien legen, und genau dort startet der 25-Jährige jetzt auch in die neue Saison: Beim Frühjahrsklassiker Strade Bianche will der zweimalige Tour-Sieger des UAE Team Emirates am Samstag direkt "um den Sieg" mitfahren.