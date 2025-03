Katalonien-Rundfahrt: Simmons siegt auf verkürzter Etappe

SID 29.03.2025 • 16:45 Uhr In einem turbulenten Rennen kann sich der US-Amerikaner durchsetzen. Die Spitze bleibt unverändert.

Der US-Amerikaner Quinn Simmons (Lidl-Trek) hat die verkürzte und mehrmals veränderte sechste Etappe der Katalonien-Rundfahrt nach einer späten Attacke gewonnen. Nach 31:20 Minuten kam er knapp vor Pavel Bittner (Tschechien/Team Picnic PostNL) und zwei Sekunden vor dem Australier Corbin Strong (Israel-Premier Tech) ins Ziel in Berga.

Der Spanier Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG), der mit einer Sekunde Vorsprung auf den Slowenen Primoz Roglic (Slowenien/Red Bull-Bora-hansgrohe) als Gesamtführender in die Etappe gegangen war, bleibt mit diesem dünnen Polster an der Spitze. Fünf Kilometer vor Schluss wurde die Zeit für alle genommen, sodass sich an der Gesamtwertung nichts änderte.

Am Samstag hatte die Rundfahrt ursprünglich über 159 km und vier Berge führen sollen, die Strecke war aber kurz vor Etappenstart zweimal verändert worden. Zunächst wurde der Coll del Pradell wegen heftiger Winde aus dem Programm genommen und die Etappe auf 118 km verkürzt. Weil wegen des Wetters auch der Coll de la Batallola, die Collada de Sant Isidre und die Bergankunft in Queralt aus dem Programm genommen werden mussten, war wiederum eine Änderung notwendig, die Etappe endete damit am Startort Berga. Kurz nach dem Start, der nach 48 Kilometern Neutralisation erteilt wurde, wurde bekannt, dass bereits nach der ersten Runde - und somit nach 22,5 Kilometern - Schluss ist.