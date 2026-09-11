Evenepoel mit starkem Auftritt

Der belgische Doppel-Olympiasieger zeigt ein starkes Rennen und sprintet seinem Konkurrenten davon.

Der belgische Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel hat in Kanada seine starke Form unter Beweis gestellt und die 15. Auflage des Eintagesrennens Grand Prix Cycliste de Québec gewonnen.

Nach 206 km mit Start und Ziel in der frankokanadischen Großstadt setzte sich der 26-Jährige vom deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe aus einer Ausreißergruppe hinaus im Zielsprint gegen den Italiener Giulio Ciccone (Lidl-Trek) durch. Platz drei ging an den Dänen Anthon Charmig (+15 Sekunden/Uno-X Mobility).

Evenepoel, der souverän zum 78. Sieg seiner Profilaufbahn sprintete, bereitet sich bei dem Rennen in Québec und am Sonntag auf dem schwereren Kurs in Montréal gezielt auf die Weltmeisterschaften vor, die am 20. (Einzelzeitfahren) und 27. September (Straßenrennen) ebenfalls in Montréal ausgetragen werden.

Evenepoel will Titel verteidigen

Im Kampf gegen die Uhr ist er Titelverteidiger, im Straßenrennen hatte er 2025 in Ruanda Platz zwei hinter dem derzeit verletzten Tadej Pogacar belegt.

Bei der ersten der zwei WM-Generalproben zeigte sich Evenepoel nun in starker Form, für den Belgier ist es erst der zweite Start nach der Tour de France. Den Klassiker von San Sebastián Anfang August hatte er gewonnen.

Bester Deutscher beim namhaft besetzten Eintagesrennen war Maximilian Schachmann (Berlin/Soudal Quick-Step) auf Rang zehn (+47).