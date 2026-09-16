Wichtiger Lipowitz-Helfer verlängert

Florian Lipowitz darf weiterhin auf die Dienste seines treuen Helfers, Ben Zwiehoff, setzen.

Der Essener Ben Zwiehoff bleibt beim deutschen Profi-Radteam Red-Bull-Bora-hansgrohe ein Kollege des deutschen Stars Florian Lipowitz. Sein Rennstall gab die Vertragsverlängerung des 32 Jahre alten Edelhelfers, „der Rennen mitprägt, lange bevor Kameras Finalentscheidungen zeigen“, am Mittwoch bekannt. Als „Schattenmann“ bereitet er Rad-Stars wie Lipowitz oder dessen noch prominenteren Kollegen Remco Evenepoel den Weg.

Vertrag verlängert: Ben Zwiehoff Vertrag verlängert: Ben Zwiehoff © picture-alliance/Roth/SID/Roth

Radsport: Zwiehoff bereits bei fünf Grand Tours im Einsatz

Zwiehoff, ein ehemaliger Mountainbike-Fahrer, steigt seit 2021 für die Bayern in den Sattel. Zwar war der bergaffine Fahrer noch nie bei der Tour de France dabei, verzeichnete aber zwei Teilnahmen am Giro und drei an der Vuelta. Sein bestes Resultat im Gesamt-Klassement war der 31. bei der Italien-Rundfahrt 2026.