Bahnrad-WM: Bronze für Kluge und Augenstein

Der 40 Jahre alte Kluge holt wieder einmal eine Medaille im Zweier-Mannschaftsfahren.

Die Europameister Roger Kluge und Moritz Augenstein haben im letzten Wettbewerb der Bahnrad-WM in Shanghai die neunte Medaille für das deutsche Team geholt. Im Madison sicherte sich das Duo Bronze hinter den überlegenen Dänen und Portugal.

Der 40 Jahre alte Kluge war bereits dreimal Weltmeister im Madison. 2018 und 2019 siegte er mit Theo Reinhardt, 2024 mit Tim Torn Teutenberg. Seit 2025 ist der Olympiazweite von Peking 2008 (Punktefahren) international mit dem früheren Scratch-Weltmeister Moritz Augenstein aktiv.