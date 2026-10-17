WM-Gold für Deutschland!

Pauline Grabosch ist über die 1000 m nicht zu besiegen und holt ihr erstes Einzelgold bei einer WM.

Sprinterin Pauline Grabosch hat bei der Bahnrad-WM in Shanghai die Goldmedaille im Zeitfahren gewonnen. Die 28-Jährige aus Magdeburg war am vorletzten Wettkampftag im Finale über die 1000 m in 1:04,572 Minuten nicht zu schlagen und bescherte dem deutschen Verband German Cycling in China den ersten Titel.

Grabosch, die im Teamsprint bereits bei fünf Weltmeisterschaften sowie Olympia Bronze gewonnen hat, holte das erste WM-Einzelgold ihrer Karriere. Nach der klaren Bestzeit in der Qualifikation setzte sich Grabosch im Endlauf gegen Titelverteidigerin Hetty van de Wouw (1:05,223) und deren niederländische Landsfrau Sofie van Rooijen (1:05,398) durch.

Zweite Medaille für Grabosch

Im Velodrome von Shanghai ist es Graboschs zweite Medaille. Mit Clara Schneider, die im nicht-olympischen Zeitfahren auf Rang 13 kam, und Lea Sophie Friedrich war sie im Teamsprint zu Bronze gefahren. Bei Weltmeisterschaft hatte Grabosch zuvor nur bei den Titelkämpfen 2018 in Apeldoorn mit Sprint-Bronze in einer Einzeldisziplin auf dem Podium gestanden.

Nach Bronze im Teamsprint und im Frauen-Vierer sowie dem Silber-Coup von ihrem Partner Maximilian Dörnbach im Keirin fuhr Grabosch zur vierten deutschen Medaille. Die WM endet am Sonntag.