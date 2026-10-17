Bahnrad-WM: Klein holt Bronze in der Einerverfolgung

Die Tokio-Olympiasiegerin in der Mannschaftsverfolgung sichert sich in Shanghai eine Einzelmedaille.

Nach dem Goldcoup von Pauline Grabosch hat Lisa Klein bei der Bahnrad-WM in Shanghai die nächste deutsche Medaille geholt. Die Saarbrückerin setzte sich im kleinen Finale der Einerverfolgung in 4:28,274 Minuten souverän gegen die Italienerin Martina Alzini (4:32,749) durch und sicherte sich Bronze.

In der Qualifikation hatte Klein, die bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio in der Mannschaftsverfolgung triumphiert hatte, mit der viertbesten Zeit noch über vier Zehntel hinter Alzini gelegen. Der dritte Platz geriet aber nie in Gefahr. Im britischen Finale triumphierte Millie Couzens (4:21,505) über Weltrekordhalterin Josie Knight (4:22,002).

Nach Bronze mit dem Vierer am Donnerstag ist es Kleins zweite Medaille im Velodrome von Shanghai. Bei Weltmeisterschaften hatte die 30-Jährige zuvor nur 2019 mit Bronze in der Einerverfolgung im polnischen Pruszkow in einer Einzeldisziplin den Sprung aufs Podium geschafft.

Für den deutschen Verband German Cycling ist es die fünfte Medaille in China. Rund zwei Stunden vor Klein war Sprinterin Grabosch im Zeitfahren über die 1000 m zu Gold gerast. Dazu holte Grabosch mit den Teamsprinterinnen und der Frauen-Vierer um Klein Bronze. Maximilian Dörnbach fuhr im Keirin überraschend zu Silber.