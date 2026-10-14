Auch auf der zweiten Etappe reicht es für den deutschen Sprinter nicht für ganz oben.

Auch beim zweiten Massensprint der Tour of Guangxi hat es für Sprinter Max Kanter nicht zum Sieg gereicht. Nach seinem guten dritten Platz zum Auftakt landete der 28-Jährige aus dem Team XDS Astana auf der zweiten Etappe auf Rang vier und verpasste damit abermals seinen dritten Saisonerfolg. Der Tagessieg ging nach 179,5 km im Zielort Jingxi etwas überraschend an Frits Biesterbos aus den Niederlanden.

Topsprinter Paul Magnier musste sich am Tag nach seinem 14. Saisonsieg als Zweiter geschlagen geben, Dritter wurde Biesterbos‘ Landsmann Olav Kooij. Die Tour in China endet am Sonntag, am Donnerstag führt die dritte Etappe über 212,3 km von Jingxi nach Bama, wo es abermals zum Massensprint kommen könnte. Favoriten auf den Gesamtsieg sind Juan Ayuso aus Spanien und der Brite Tom Pidcock.