Der Kolumbianer hat die Entscheidung über seine sportliche Zukunft getroffen.

Der frühere Tour-Sieger Egan Bernal setzt seine Karriere fort und bleibt dem Team Netcompany Ineos erhalten. Wie die britische Equipe am Dienstag mitteilte, unterschrieb der Kolumbianer einen neuen Vertrag. Über die Laufzeit machte der Rennstall keine Angaben.

Bernal, der 2019 die Tour de France und zwei Jahre später den Giro d’Italia gewann, wird im Januar 30 Jahre alt. Zuletzt hatte es Fragezeichen hinter seiner sportlichen Zukunft gegeben. „Nach einer Pause, in der ich neue Kraft getankt habe, kehre ich mit klarem Kopf zurück und freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team die kommende Saison in Angriff zu nehmen“, sagte Bernal.

Ex-Tour-Champion Geraint Thomas, inzwischen Mitglied der Sportlichen Leitung bei Ineos, würdigte Bernals hohen Stellenwert für die Mannschaft: „Was er nach allem, was ihm widerfahren ist, erreicht hat, ist wirklich unglaublich. Er ist in jeder Hinsicht ein Champion.“

Bernals Karriere hatte Anfang 2022 einen schweren Einschnitt erfahren. Bei einem Trainingsunfall war der Kletterspezialist von einem Bus erfasst worden und nur knapp dem Tod entgangen. Große Erfolge blieben seither weitgehend aus, bei der Vuelta 2025 gelang ihm ein Etappensieg auf großer Bühne.

In der abgelaufenen Saison gewann Bernal im Februar lediglich die kolumbianische Meisterschaft, zeigte sich bei den großen Rundfahrten aber in ansprechender Form. Den Giro d’Italia beendete er auf Rang zehn, die Tour de France auf Platz 20. „Ich weiß, wozu ich fähig bin und glaube weiterhin, dass ich noch viel zu geben habe“, sagte Bernal.