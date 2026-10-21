Grand Départ 2029: Tschechien macht Deutschland Konkurrenz

Deutschland will den Grand Départ der Tour de France 2029 ausrichten. Nun kommt wohl Konkurrenz aus einem Nachbarland.

Die deutsche Bewerbung für den Grand Départ der Tour de France 2029 erhält Konkurrenz aus Tschechien. Wie das Nachrichtenportal sport.cz berichtete, forciert das Nachbarland ebenfalls die Austragung des Starts der Frankreich-Rundfahrt in drei Jahren. Tour-Direktor Christian Prudhomme soll sich während der Streckenbesichtigung begeistert gezeigt haben, hieß es.

Tschechien plant mit dem Start in der Hauptstadt Prag, anschließend soll das wichtigste Radrennen der Welt durch Mittel- und Südböhmen führen. Prudhomme begutachtete die Strecke in einem Hubschrauber, der Präsident des Rennveranstalters Amaury Sport Organisation (A.S.O.) merkte Herausforderungen in der Unterbringung des Tour-Trosses an.

Laut des Berichts rechnen die Tschechen mit Kosten von 22 bis 30 Millionen Euro. Anders als Deutschland hat Tschechien noch keine offizielle Bewerbung eingereicht. Die Vergabeentscheidung trifft die A.S.O. voraussichtlich Anfang 2027.

Deutschland hofft mit Berlin sowie den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf den Zuschlag für den Auftakt der Großen Schleife 2029 – 40 Jahre nach der Friedlichen Revolution und dem Fall der Berliner Mauer und erstmals seit 2017 in Düsseldorf.

2027 beginnt die Rundfahrt in Edinburgh. Nach der Champagne 2028 ist 2029 wieder ein Auslandsauftakt vorgesehen. Die Tour hat in ihrer langen Geschichte viermal in Deutschland begonnen. Vor Düsseldorf waren Köln (1965), Frankfurt/Main (1980) und West-Berlin (1987) Gastgeber des Grand Départ.