Die Streckenpräsentation offenbart ein buntes Spektakel. Die Frauen-Tour endet mit einem Kletterkrimi.

Kein Alpe d’Huez, dafür der legendäre Tourmalet, zwei Einzelzeitfahren und doch wieder der Montmartre: Die 114. Tour de France führt im kommenden Jahr vom 2. bis 25. Juli über 3479 km von Edinburgh nach Paris und verspricht mit neuen sowie mythischen Bergen erneut ein großes Spektakel.

„Die hohen Berge sind wieder die Essenz der Tour, aber wir haben auch die meisten Zeitfahr-Kilometer seit 2012“, sagte Tour-Chef Christian Prudhomme, der am Donnerstag im Kongresspalast von Paris die Strecke vorstellte. Auch für die Sprinter sei es eine gute Tour: „Sie haben die Chance, am ersten Tag das Gelbe Trikot zu holen.“

Tour 2027: Königsetappe über den Tourmalet

Topfavorit dürfte wieder der slowenische Titelverteidiger Tadej Pogacar sein, der mit seinem sechsten Tour-Sieg zum Rekordchampion aufsteigen kann. Ob Florian Lipowitz nach seinem Sturz-Aus im vergangenen Sommer seine Tour-Rückkehr feiert, ist unklar.

Die Tour 2026 ging über Alpe d’Huez, 2027 fehlt der Berg Die Tour 2026 ging über Alpe d’Huez, 2027 fehlt der Berg © IMAGO/Belga

Nach drei langen Etappen beim nördlichsten Grand Depart der Geschichte in Großbritannien führt die Tour aus der Normandie über die Bretagne mit jeweils giftigen Anstiegen quer durch Frankreich ins Jura mit der ersten von im kommenden Jahr vier Bergankünften auf dem Grand Colombier.

Danach geht es in die Alpen (mit der erstmaligen Bergankunft in Les Saisies) und von dort durch Süd-Frankreich in die Pyrenäen (mit der Königsetappe über den Tourmalet), ehe die Tour traditionell in Paris endet. Einzelzeitfahren stehen in der ersten Woche nach Chambord und in der Schlusswoche in Toulouse an.

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Schlussetappe wieder über den Montmartre

Neben Pogacar sollte auf diesem Terrain auch der zweimalige Tour-Champion Jonas Vingegaard wieder zu den Sieganwärtern gehören. Ob das deutsche Red-Bull-Team wieder mit der Doppelspitze aus dem Belgier Remco Evenepoel und dem deutschen Topfahrer Lipowitz antritt, entscheidet sich wohl frühestens im Frühjahr.

Entgegen ausgiebiger Gerüchte führt die Schlussetappe in Paris zum dritten Mal über den Montmartre, der zuletzt spektakuläre Bilder lieferte. Allerdings war die Etappe 2024 sowie 2025 neutralisiert worden und zählte nicht mehr für die Gesamtwertung – unter den Fahrern ist die Überquerung des Künstlerhügels nicht uneingeschränkt beliebt.

Auch die sechste Auflage der Frauen-Tour wird Großbritannien und Frankreich verbinden. Sie beginnt am 30. Juli und damit fünf Tage nach der Männer-Tour in Leeds, ein erstes Highlight wird das Teamzeitfahren in London mit Ziel vor dem Buckingham-Palast (1. August). Die in der Schlussphase kletterlastige Rundfahrt endet nach 1156 km mit einer Bergankunft am 7. August auf dem Puy de Dome im Zentralmassiv.