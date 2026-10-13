Der italienische Radsportbekleider Castelli löst ab 2027 den bisherigen Partner Santini als Hersteller sämtlicher Wertungstrikots ab.

Das Gelbe Trikot der Tour de France kehrt zu einem alten Ausrüster zurück. Der italienische Radsportbekleider Castelli löst ab 2027 den bisherigen Partner Santini als Hersteller sämtlicher Wertungstrikots der Frankreich-Rundfahrt ab. Die Vereinbarung gilt auch für die Trikots der Frauen-Tour sowie jene der Vuelta, von Paris-Nizza und der Katalonien-Rundfahrt.

Neben dem Gelben Trikot für den Gesamtführenden liefert Castelli somit ab 2027 auch das Bergtrikot, das Grüne Trikot der Punktewertung sowie das Weiße Trikot für den besten Nachwuchsfahrer. „Die Tour hat mehr Sichtbarkeit als der übrige Radsport zusammen“, sagte der International-Chef Steve Smith bei der Vorstellung der Zusammenarbeit.

Castelli stellte von 1989 bis 1994 die Wertungstrikots

Für die Marke ist die Vereinbarung zugleich eine Rückkehr zu einem früheren Engagement bei der Frankreich-Rundfahrt. Bereits von 1989 bis 1994 stellte das Unternehmen die Wertungstrikots der Tour. Santini hatte im Jahr 2022 übernommen.

Die erste Ausgabe unter dem neuen Vertrag wird 2027 ausgetragen und startet in Edinburgh. Die neugestalteten Trikots für die Tour sollen am 22. Oktober bei der Vorstellung der Strecken für die Saison 2027 im Pariser Palais des Congrès präsentiert werden.