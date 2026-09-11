Mas vor Triumph bei der Vuelta

Den Tagessieg auf der vorletzten schweren Bergetappe sichert sich Eddie Dunbar, den großen Gesamtsieg hat jedoch weiter Enric Mas vor Augen.

Der spanische Radprofi Enric Mas fährt auch nach der vorletzten schweren Bergetappe der Vuelta weiter unbeirrt seinem ersten Sieg bei der Spanien-Rundfahrt entgegen.

Bei der Bergankunft nach 210 km in Penas Blancas rollte der 31-Jährige beim Sieg des Iren Eddie Dunbar (Pinarello Q36.5 Pro Cycling) mit dem Hauptfeld über die Ziellinie, sein Vorsprung auf den slowenischen Vuelta-Rekordsieger Primoz Roglic (+1:37) vom deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe und den Österreicher Felix Gall (Decathlon-CMA CGM/+3:01) bleibt unverändert.

8fbb64e971cf60f30b0a48beeb341f4d09a86228-ipad.jpg Mas hat den Gesamtsieg vor Augen © AFP/SID/JORGE GUERRERO

Dunbar holt sechsten Sieg seiner Karriere

Auf dem langen (18,8 km) aber nicht allzu steilen (8,5 Prozent) Schlussanstieg in der Nähe von Málaga hatte die Spitzengruppe den Tagessieg unter sich ausgemacht, kurz vor dem Ziel konterte Dunbar mit seinem explosiven Antritt die Attacken der Konkurrenz. Für den 30-Jährigen ist es der sechste Triumph seiner Karriere, er siegte vor Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) und seinem Teamkollegen Thomas Gloag.

Im Hauptfeld konnte dagegen keiner der Konkurrenten um den Gesamtsieg nennenswerte Attacken gegen Mas setzen, der sich auf dem längsten Teilstück der Rundfahrt souverän präsentierte. Die letzte Chance, das Gesamtklassement noch einmal aufzumischen, gibt es am Samstag.

Die letzte Bergetappe der Rundfahrt endet nach 186,8 km mit einem schweren Schlussanstieg auf den Collado del Alguacil. Das Finale der 81. Vuelta steigt am Sonntag in Granada.