Bosnien - Island Tipp, Prognose & Quoten | 23.03.2023

Unser Bosnien - Island Tipp zum EM-Qualifikationsspiel am 23.03.2023 lautet: Schon zum Auftakt geht es für Bosnien und Island um wichtige Zähler. Im eigenen Land waren die Drachen zuletzt stark und gewannen vier Spiele in Folge.

Nach der verpassten WM-Teilnahme hat sich Bosnien-Herzegowina neu aufgestellt. Trainer Faruk Hadzibegic soll die Drachen erstmals nach der Weltmeisterschaft 2014 zu einem großen Turnier führen. Ein Dreier gegen Island hat somit oberste Priorität. Beim Buchmacher Betano spielen wir eine Quote von 1,85 und setzen auf einen Heimsieg.

Darum tippen wir bei Bosnien vs Island auf „Sieg Bosnien“:

Bosnien vs Island Quoten Analyse:

Trainer Faruk Hadzibegic hat zum zweiten Mal das Amt als Nationaltrainer Bosnien-Herzegowinas übernommen und will die Mannschaft endlich wieder in die Endrunde eines großen Turniers führen.

Ihre isländischen Gäste konnten ihre Leistungen der EM 2016 nicht wiederholen und warten seither auf eine Teilnahme an einer Endrunde. Vor dem ersten Gruppenspiel sind die „Strakanir okkar“ mit Wettquoten zwischen 3,80 und 4,50 erneut nur Außenseiter.

Bosnien vs Island Prognose: „Ein neuer Anlauf der Drachen“

Erst kürzlich feierte Edin Dzeko seinen 37. Geburtstag. Das fortgeschrittene Alter hindert ihn nicht daran, einen weiteren Anlauf mit seiner Nationalmannschaft zu starten. Warum auch? Für die Drachen legte er zuletzt fünf Scorerpunkte in drei Auftritten auf (3 Tore, 2 Assists).

Somit war der 1,93 m große Mittelstürmer an jedem der vergangenen fünf Treffer seiner Nationalmannschaft beteiligt. Diese verhalfen den Drachen in der Nations League zum Aufstieg in die Liga A.