Dänemark - Finnland Tipp, Prognose & Quoten | 23.03.2023

Nach dem Einzug ins Halbfinale der EM 2021, wollte Dänemark auch bei der WM 2022 für Furore sorgen. Am Ende waren die „Rot-Weißen“ aber eine der Enttäuschungen und schieden mit nur 1 Punkt aus drei Spielen schon nach der Gruppenphase aus. Nun wollen die Dänen das Ticket für die Euro 2024 lösen. Dabei kommt es zum Auftakt der Quali am Donnerstag zu einem besonderen Spiel. Gut 21 Monate nach dem denkwürdigen Spiel bei der Europameisterschaft 2021 treffen Dänemark und Finnland erneut im Parken von Kopenhagen aufeinander. Das damalige Duell war vor allem durch den Herzstillstand von Christian Eriksen in die Fußball-Geschichtsbücher eingegangen. Für die Buchmacher sind die Gastgeber dieses Mal die klaren Favoriten. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,80 bei Happybet für die Wette „Sieg Dänemark & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Dänemark vs Finnland auf „Sieg Dänemark & Unter 3,5 Tore“:

Dänemark vs Finnland Quoten Analyse:

Dänemark wird aktuell auf Platz 18 der FIFA-Weltrangliste geführt. Gegner Finnland findet sich hier dagegen nur auf Rang 56 wieder. Zudem hat „Danish Dynamite“ ja den Heimvorteil auf seiner Seite. So gibt es bei der Dänemark vs Finnland Prognose nur Quoten im Schnitt von 1,31 für einen Heimsieg. Auf der Gegenseite scheint ein Erfolg der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 10,3 aus Sicht der Wettanbieter recht unwahrscheinlich.

Dänemark vs Finnland Prognose: Wie hat Dänemark das frühe WM-Aus verkraftet?

Am Ende nahm Coach Kasper Hjulmand das überraschende WM-Aus auf seine Kappe. In dem Wüstenstaat konnte die Mannschaft nicht mit ihren eigentlichen Qualitäten wie Energie, Wucht und Entschlossenheit punkten. Beim 0:1 gegen Australien im letzten Gruppenspiel, dem absoluten Tiefpunkt, wurde „Danish Dynamite“ von Minute zu Minute immer schlechter, unsicherer und nervöser. Auch hatte der Trainer keine passende Sturmformation gefunden.

Am Ende fehlte laut dem Trainer die nötige Qualität und die Frische im Kopf. Dabei hatte Dänemark zuvor eine starke Nations League gespielt und Weltmeister Frankreich in dem Wettbewerb gleich zweimal geschlagen. Hjulmand gibt nun einigen Neulingen eine Chance. Dafür fehlen altbewährte Kräfte wie Eriksen, Delaney, Poulsen, Larsen, Rasmus und Wass.

Mit der Teilnahme an der EM 2021 feierte Finnland den größten Erfolg seiner Verbandsgeschichte. Der Aufwärtstrend der „Huuhkajat“ hielt aber nicht lange an. Das Ticket für die WM 2022 verpassten die Skandinavier mit 11 Punkten aus acht Spielen in der Quali-Gruppe D hinter Frankreich (18) und der Ukraine (12). In der Nations League 2023 konnte sich die Auswahl immerhin in Liga B halten.