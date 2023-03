Frankreich - Holland Tipp, Prognose & Quoten | 24.03.2023

Unser Frankreich - Holland Tipp zum EM Quali Spiel am 24.03.2023 lautet: Die EM-Quali hat am Freitag zum Auftakt ein absolutes Spitzenspiel zu bieten. Zu Gast beim Vize-Weltmeister dürfte für Oranje aber nicht mehr als ein Punkt drin sein.

Die Qualifikations-Gruppe B für die EM 2024 in Deutschland startet mit einem echten Kracher: In Paris empfängt am Freitagabend der amtierende Vize-Weltmeister Frankreich die Auswahl der Niederlande. Auch wenn sich mit Irland und Griechenland noch zwei weitere namhafte Nationen in der gleichen Gruppe befinden, wäre es eine große Überraschung, wenn nicht „Les Bleus“ und Oranje die beiden ersten Plätze unter sich ausmachen würden. Bei der Partie im Stade de France feiert auch Bondscoach Ronald Koeman sein Comeback auf der Bank der Elftal. Glaubt man den Wettquoten, darf der Trainer jedoch nicht auf einen erfolgreichen Auftakt hoffen. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,65 bei Bwin für die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Frankreich vs Holland auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

„Les Bleus“ haben seit 13 Jahren keine Heim-Niederlage mehr in der EM-Quali kassiert

Die Niederlande sind zu Gast in Frankreich in Pflichtspielen noch ohne Sieg

Der Toreschnitt zwischen beiden Nationen liegt bei 3,7 Treffern pro Partie

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankreich vs Holland Quoten Analyse:

Auch der Blick auf die FIFA-Weltrangliste bestätigt, dass am Freitag im Stade de France ein Spitzenspiel steigt. Der Drittplatzierte empfängt die Nation auf Rang 6.

Die Buchmacher schlagen sich aber trotzdem sehr klar auf die Seite der Hausherren und bezahlen einen Heimsieg lediglich mit Quoten im Schnitt von 1,86. Bei der Frankreich vs Holland Prognose wird stattdessen ein Erfolg der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 4,29 belohnt.

Frankreich vs Holland Prognose: Koeman startet in seine zweite Amtszeit

Frankreich hatte eine schwache EM 2021 gespielt und war beim Turnier schon im Achtelfinale gegen die Schweiz ausgeschieden. Auch in der Nations League 2022/23 hatte die „Equipe Tricolore“ nur knapp den Abstieg in die Liga B vermieden. Dann musste Coach Didier Deschamps bei der WM 2022 viele Stammspieler ersetzen. Doch „Les Bleus“ spielten ein tolles Turnier und scheiterten erst im Finale knapp nach Elfmeterschießen an Argentinien.

Das Land kann aus einem riesigen Pool an Talenten schöpfen und ersetzte die verletzten Leistungsträger problemlos. Zudem hat man mit Kylian Mbappé einen absoluten Ausnahmespieler. Die Mannschaft steht mitten in der Blüte. Junge Kräfte wie William Saliba und Eduardo Camavinga rücken nach. Der Verband setzt auch weiterhin auf Teamchef Didier Deschamps. Profis wie Hugo Lloris, Karim Benzema oder Raphael Varane haben aber ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt.

Die EM 2016 und die WM 2018 hatte Holland noch verpasst. Unter Trainerfuchs Louis van Gaal wollten die Niederlande in Katar Weltmeister werden. Die Elftal schied allerdings im Viertelfinale nach Elfmeterschießen gegen den späteren Champion Argentinien aus. Der Bondscoach hatte seinem großen Ziel alles untergeordnet und die Mannschaft nicht sehr „landestypisch“ spielen lassen. Oranje agierte im Wüstenstaat recht glanzlos. Der Erfolg gab van Gaal aber lange Zeit recht.

Nun hoffen die Fans, dass die Auswahl unter Ronald Koeman wieder einen offensiveren und attraktiveren Fußball spielt. Der neue Coach hatte schon angekündigt, wieder auf das gewohnte 4-3-3 zu setzen. In diesem Jahr darf Holland auch das Final-Four-Turnier der Nations League im eigenen Land ausrichten. Allerdings muss der neue Bondscoach in seiner zweiten Amtszeit mit den Rücktritten von de Jong und Janssen klarkommen. So werden die Sturm-Alternativen hinter Weghorst, Gakpo und Depay knapp.

Frankreich - Holland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankreich: 3:3 Argentinien (A), 2:0 Marokko (H), 2:1 England (A), 3:1 Polen (H), 0:1 Tunesien (A)

Letzte 5 Spiele Holland: 2:2 Argentinien (H), 3:1 USA (H), 2:0 Katar (H), 1:1 Ecuador (H), 2:0 Senegal (A)

Letzte 5 Spiele Frankreich vs Holland: 0:2 (A), 2:1 (H), 4:0 (H), 1:0 (A), 3:2 (A)

Nach 28 Länderspielen liegt Frankreich mit 13 Siegen zu elf Niederlagen knapp im direkten Vergleich vorne. Drei der letzten vier Duelle gingen an die Equipe Tricolore. In Pflichtspielen auf französischem Boden ist die Elftal noch ohne Sieg. Der letzte Auswärts-Erfolg von Oranje in einem Testspiel in Frankreich liegt auch schon 87 Jahre zurück. Alle drei Siege zu Gast bei „Les Bleus“ stammen aus dem Zeitraum vor 1937. Nur drei von bislang 28 Duellen endeten torlos. Im Schnitt fallen zwischen beiden Teams 3,7 Treffer pro Partie.

Unser Frankreich - Holland Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Auf den ersten Blick kann in diesem Spitzenspiel so einiges passieren. Zudem wird durch den neuen Trainer auf der Bank der Gäste ein Ergebnistipp erschwert. Mehr als ein Punkt dürfte für die Gäste aber nicht drin sein. Denn bei den heimstarken Franzosen haben sich die Holländer nur selten wirklich wohl gefühlt. Dafür fallen in den Duellen der beiden Nationen oft einige Treffer.