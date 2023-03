Halle - Duisburg Tipp, Prognose & Quoten | 24.03.2023

Unser Halle - Duisburg Tipp zum 3. Liga-Spiel am 24.03.2023 lautet: Sreto Ristic hat es geschafft, den Hallescher FC in eine schwer zu schlagende Mannschaft zu verwandeln. Zum Auftakt des 29. Spieltags erwartet der HFC den MSV Duisburg. Beide sorgten zuletzt für torreiche Begegnungen.

Gewinnt Halle das Duell mit dem MSV Duisburg, verlieren die Zebras ihren wichtigen Puffer auf die Abstiegsränge. Beide Mannschaften haben in der Rückrunde die gleiche Punktzahl sammeln können und präsentieren sich in der Hintermannschaft zuletzt gleichermaßen anfällig. Somit setzen wir auf ein Spiel mit über 2,5 Toren. Bwin vergibt dafür eine Wettquote von 1,75.

Darum tippen wir bei Halle vs Duisburg auf „Über 2,5 Tore“:

Halle vs Duisburg Quoten Analyse:

Halle vs Duisburg Prognose: „Halle sorgt für Tore auf beiden Seiten“

Ein Manko der Saalestädter ist das Verhindern von Gegentoren. Seit vier Spielen warten die Anhänger auf eine Partie mit einer weißen Weste. Vermutlich müssen die HFC-Supporter noch etwas länger warten, denn zuletzt gab es in drei von vier Begegnungen sogar zwei Gegentreffer.

Zumindest sorgt die Ristic-Elf für genügend Entlastung auf der anderen Seite des Feldes. Halle erzielte neun Tore in den vergangenen sechs Partien und ging nur ein einziges Mal ohne Torjubel vom Feld.

Reden wir von den erwartbaren Toren, gehört der abstiegsgefährdete Klub sogar zur Spitzengruppe der 3. Liga. 46,26 xG würden für den sechsten Platz im Ligavergleich reichen. Nutzt der HFC seine Chancen konstant, bleibt es in ihren Spielen torreich.

Besonders Top-Torschütze Tom Zimmerschied (9) und Dominik Steczyk (4) liefen in den vergangenen Wochen heiß. Beide Angreifer sorgten jeweils für zwei Treffer in den vorherigen vier Partien und wurden somit zu wichtigen Säulen im Offensivspiel.

Halle - Duisburg Statistik & Bilanz:

Mit 39 Gegentoren hat Duisburg eigentlich eine durchschnittliche Defensive in der 3. Liga. Eigentlich, weil die Hintermannschaft der Gäste in den vergangenen Wochen etwas abgebaut hat.

Zuletzt mussten die Nordrhein-Westfalen in vier Spielen in Folge mit mindestens zwei Gegentoren zurechtkommen. Etwas überraschend fand der MSV in drei von vier Fällen einen Weg, um trotz der Gegentore zu punkten.