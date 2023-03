Italien - England Tipp, Prognose & Quoten | 23.03.2023

Unser Italien - England Tipp zum EM Quali Spiel am 23.03.2023 lautet: Nur zu gerne würden sich die Engländer zum Auftakt der Qualifikation für die Final-Pleite bei der letzten Europameisterschaft revanchieren. Mehr als ein Punkt dürfte aber nicht drin sein.

Ziemlich genau drei Monate nach dem Endspiel der WM 2022 in Katar bereiten sich die europäischen Nationalmannschaften auf das nächste Großereignis vor: Die EM 2024 in Deutschland. 53 Teams kämpfen in 10 Gruppen um 20 Tickets für die Endrunde. Besondere Highlights verspricht die Gruppe C. Denn hier treffen mit Italien und England zwei absolute Schwergewichte aufeinander. Die Qualifikation startet am Donnerstag im Stadio Diego Armando Maradona von Neapel mit einer Neuauflage des EM-Endspiels 2021. Damals setzten sich die Italiener im Wembley Stadion nach Elfmeterschießen durch. Die Buchmacher können sich dieses Mal auf keinen wirklichen Favoriten einigen, sehen die Gäste aber leicht vorne. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,87 bei Bwin für die Wette „Doppelte Chance 1/x & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Italien vs England auf „DC 1/x & Unter 3,5 Tore“:

Italien ist amtierender Europameister

England konnte seit 1977 kein Pflichtspiel mehr gegen Italien gewinnen

In den letzten 5 Duellen zwischen beiden Nationen fielen nie mehr als 2 Tore

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Italien vs England Quoten Analyse:

Die beiden Duelle zwischen Italien und England versprechen viel Spannung. Allerdings müssten eigentlich am Ende beide große Nationen das Ticket für die Endrunde lösen. Denn in der Gruppe C stehen zudem noch die Ukraine, Nordmazedonien und Malta. Am Mittwoch wird ein Sieg der Azzurri mit Quoten im Schnitt von 2,78 belohnt. Auf der Gegenseite sind die „Three Lions“ mit durchschnittlichen Quoten von 2,57 sogar leicht favorisiert.

Italien vs England Prognose: Wie endet die Neuauflage des EM-Finales?

Die italienische Nationalmannschaft hat im September 2022 ihr letztes Pflichtspiel bestritten. Durch den 2:0-Sieg in Ungarn sicherten sich die „Gli Azzurri“ den Einzug ins Final Four Turnier der Nations League 2023. Danach begann für die Italiener aber eine schwere Zeit. Das Land durfte nach der verpassten Qualifikation bei der Weltmeisterschaft 2022 nur zusehen.

Nun will der amtierende Europameister sein Ticket für die EURO 2024 lösen. Dabei setzt man weiterhin auf Trainer Roberto Mancini. Mit Keeper Falcone (Lecce), Buongiorno (Torino) und Retegui (Tigre) hat der Coach für die Spiele gegen England und die Ukraine drei Neulinge in seinen Kader berufen. Zudem wurden Darmian (Inter) und Romagnoli (Lazio) erstmals seit längerer Zeit wieder berücksichtigt.

Nach dem 4. Platz bei der WM 2018 und dem Vize-Europameistertitel bei der EURO 2021 fuhren die Engländer auch mit großen Hoffnungen zur Weltmeisterschaft 2022 nach Katar. Dort schieden die „Three Lions“ allerdings nach einem 1:2 im Viertelfinale gegen Frankreich aus. Zuvor hatte das Land auch den Abstieg aus der Nations-League-Gruppe A hinnehmen müssen.

Trotzdem setzt der Verband weiter auf Trainer Gareth Southgate. Denn England hatte bei der Endrunde im Wüstenstaat gute Leistungen gezeigt. Gegen Titelverteidiger Frankreich spielte die Mannschaft mutig nach vorne und scheiterte nur unglücklich. Im Kader für die beiden ersten EM-Quali-Spiele greift der Coach auf bewährte Kräfte zurück. Überraschend ist nur die Berufung von Ivan Toney.

Italien - England Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Italien: 0:2 Österreich (A), 3:1 Albanien (A), 2:0 Ungarn (A), 1:0 England (H), 2:5 Deutschland (A)

Letzte 5 Spiele England: 1:2 Frankreich (H), 3:0 Senegal (H), 3:0 Wales (A), 0:0 USA (H), 6:2 Iran (H)

Letzte 5 Spiele Italien vs England: 1:0 (H), 0:0 (A), 1:1 (H), 1:1 (A), 1:1 (H)

Auch in der jüngsten Ausgabe der Nations League standen sich Italien und England gegenüber. Das erste Duell in Wolverhampton endete mit einem 0:0. Das Rückspiel in Mailand endete mit einem 1:0-Erfolg für die Azzurri. Nach 30 Länderspielen haben die Südeuropäer mit 11 Siegen zu 8 Niederlagen die Nase etwas vorne. Auf italienischem Boden konnten die „Three Lions“ in 11 Gastspielen nur zweimal als Sieger vom Rasen gehen. Seit August 2012 wartet England auf einen Sieg gegen Italien. Schaut man auf die Pflichtspiele liegt der letzte Erfolg der Briten schon 46 Jahre zurück.

Unser Italien - England Tipp: DC 1/x & Unter 3,5 Tore

Die Italiener waren in den letzten Jahren ein Angstgegner für die Engländer. Auch dieses Mal stehen die „Three Lions“ auswärts vor einer schweren Aufgabe. Mehr als ein Punkt dürfte nicht drin sein. Denn die Azzurri werden nach der verpassten WM schon mit den Hufen scharren. Zudem fielen in der jüngsten Vergangenheit zwischen beiden Nationen selten viele Treffer.