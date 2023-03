Österreich - Aserbaidschan Tipp, Prognose & Quoten | 24.03.2023

Unser Österreich - Aserbaidschan Tipp zum EM Quali Spiel am 24.03.2023 lautet: Nachdem die ÖFB-Auswahl schon bei den letzten beiden EUROs am Start war, wollen die Österreicher auch das Ticket für die EM 2024 lösen. Zum Quali-Auftakt gegen Aserbaidschan spricht einiges für einen Sieg.

In der Qualifikationsgruppe F für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland dürften Belgien, Österreich und Schweden um die ersten beiden Plätze kämpfen. Bei diesem Dreikampf dürfen sich die Favoriten allerdings nicht viele Patzer gegen die vermeintlich Kleinen wie Aserbaidschan oder Estland leisten. So will auch Österreich am Freitag in Wien unbedingt mit einem Sieg gegen die „Aseris“ in die Quali starten. Glaubt man den Wettquoten, stehen die Chancen für einen Auftaktsieg sehr gut. Auch wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,74 bei Bet-at-home für die Wette „Sieg Österreich & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Österreich vs Aserbaidschan auf „Sieg Österreich & Unter 3,5 Tore“:

Österreich verlor in der EM-Quali nur eines der vergangenen elf Heimspiele

Aserbaidschan ist noch ohne Sieg gegen die ÖFB-Auswahl

In vier Duellen gegen die ÖFB-Elf kommen die „Milli komanda“ lediglich auf ein Tor

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Österreich vs Aserbaidschan Quoten Analyse:

Schaut man auf die FIFA-Weltrangliste, steht Österreich auf Rang 34. Die Auswahl Aserbaidschans wird dagegen nur auf Platz 121 geführt. Da die Elf von Ralf Rangnick am Freitag auch noch Heimrecht hat, ist die Ausgangslage bei der Österreich vs Aserbaidschan Prognose recht klar.

Für einen Heimsieg gibt es gerade mal Quoten im Schnitt von 1,23. Auf der Gegenseite sind die Gäste mit durchschnittlichen Siegquoten von 12,7 die haushohen Außenseiter.

Österreich vs Aserbaidschan Prognose: Sorgt Rangnick für den Aufschwung?

Nach dem Einzug ins Achtelfinale der EM 2021 wollte sich Österreich nach 24 Jahren endlich auch wieder für eine Weltmeisterschaft qualifizieren. Das Turnier in Katar verpassten die Rot-Weiß-Roten aber als Vierter der Qualifikations-Gruppe F hinter Dänemark, Schottland und Israel. Auch über den Umweg Playoffs konnte das Alpenland nach einer 1:2-Pleite gegen Wales das WM-Ticket nicht mehr lösen.

So wurde im April 2022 Ralf Rangnick als neuer Nationaltrainer verpflichtet. Der Ex-RB-Coach feierte mit einem 3:0-Sieg in Kroatien einen gelungenen Einstand. Trotzdem musste die ÖFB-Auswahl in der Nations League den Abstieg in die Liga B hinnehmen. Im letzten Länderspiel im November konnte Rangnick einen 2:0-Heimsieg im Testspiel gegen Italien feiern.

Seit Juli 2020 wird die aserbaidschanische Nationalmannschaft vom Italiener Gianni De Biasi betreut. Die Qualifikation für die WM 2022 war aber eine große Enttäuschung. In der Gruppe A holten die „Milli komanda“ gegen Serbien, Portugal, Irland und Luxemburg nur einen einzigen Punkt, bei 5:18 Toren. In der Nations League reichte es in der Gruppe C3 immerhin für den zweiten Rang.

Hier landete Aserbaidschan zwar hinter Kasachstan, aber immerhin vor der Slowakei und Weißrussland. Die letzten fünf Länderspiele konnten die „Aseris“ allesamt gewinnen. Die namhaftesten Gegner bei dieser Serie waren aber die Slowakei und Nordmazedonien. Bekanntester Spieler im Aufgebot ist Ozan Kökcü, der sein Geld beim FC Eindhoven verdient.

Österreich - Aserbaidschan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Österreich: 2:0 Italien (H), 1:0 Andorra (A), 1:3 Kroatien (H), 0:2 Frankreich (A), 0:2 Dänemark (A)

Letzte 5 Spiele Aserbaidschan: 3:1 Nordmazedonien (A), 2:1 Moldawien (A), 3:0 Kasachstan (H), 2:1 Slowakei (A), 2:0 Weißrussland (H)

Letzte Spiele Österreich vs Aserbaidschan: 4:1 (A), 3:0 (H), 0:0 (A), 2:0 (H)

Die Wege beider Nationen kreuzten sich schon vier Mal. Die ersten zwei Duelle stammen aus der Quali für die WM 2006. Damals gewann Österreich daheim mit 2:0, musste sich aber in Baku mit einem torlosen Remis begnügen. In der Qualifikation für die Europameisterschaft 2012 ging die ÖFB-Auswahl zweimal als Sieger vom Feld. Nach einem 3:0 in Wien reichte es auswärts zu einem 4:1-Sieg.

Unser Österreich - Aserbaidschan Tipp: „Sieg Österreich & Unter 3,5 Tore“

Die Qualität und der Heimvorteil sprechen in diesem Duell klar für die Österreicher. ÖFB-Coach Rangnick will in den ersten beiden Partien der EM-Quali auch „nichts probieren oder riskieren“. Am Ende wäre alles andere als ein Heimsieg eine Überraschung. Ohne die verletzten Stürmer Marko Arnautovic oder Mathias Honsak dürfte es allerdings kein Schützenfest geben.