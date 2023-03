Portugal - Liechtenstein Tipp, Prognose & Quoten | 23.03.2023

Darum tippen wir bei Portugal vs Liechtenstein auf „Über 5,5 Tore“:

Portugal vs Liechtenstein Quoten Analyse:

Für die Gäste aus Liechtenstein steht die Wettbewerbsfähigkeit an erster Stelle. Allerdings fällt ihnen das nicht immer leicht. Regelmäßig bekommen sie von den Top-Nationen ihre Grenzen aufgewiesen. Dementsprechend liegen die Quoten für einen Auswärtssieg in ungeahnten Höhen zwischen 56,00 und 100,00.

Portugal vs Liechtenstein Prognose: „Ein Start nach Maß“

In Saudi Arabien lässt Portugals Rekordspieler seine einmalige Karriere ausklingen. Auf Vereinsebene reichten ihm 959 Spiele zu unglaublichen 710 Toren. Für die Nationalmannschaft betrat er in 196 Partien den Rasen und versenkte 118 Bälle ins gegnerische Gehäuse.

Wie so oft ist der Kader des Europameisters aus dem Jahre 2016 mit enormer Qualität bestückt. Joao Mario (17) und Goncalo Ramos (16) führen die Torschützenliste der Liga Nos an. Bruno Fernandes kreiert die drittmeisten Chancen der Premier League (71) und Rafael Leao schafft mit den meisten Dribblings der Serie A regelmäßig Lösungen für den AC Milan.

Immer wieder blitzt die individuelle Qualität des Kaders auf und führt zu Kantersiegen. In der WM wurde die Schweiz mit 6:1 im Achtelfinale geschlagen. Bereits in der dortigen Gruppenphase erzielte Portugal fünf Treffer in den ersten zwei Spielen. Fehlende Konstanz bescherte jedoch das Ausscheiden gegen Marokko.

Portugal - Liechtenstein Statistik & Bilanz:

Unser Portugal - Liechtenstein Tipp: Über 5,5 Tore

Roberto Martinez steht noch am Anfang seiner Amtszeit und das kann zu gesteigerter Motivation seiner Spieler führen. Der Kader Portugals strotzt nur so vor Talent und jeder will sich in den Vordergrund spielen. Liechtenstein könnte Gefahr laufen, einer angriffslustigen Mannschaft gegenüberzustehen.