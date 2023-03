Schweden - Belgien Tipp, Prognose & Quoten | 24.03.2023

Unser Schweden - Belgien Tipp zum EM-Qualifikation Spiel am 24.03.2023 lautet: Bei der WM 2022 sorgte Geheimfavorit Belgien für eine große Überraschung und schied gegen vermeintlich leichtere Gegner bereits in der Vorrunde aus. In der EM-Qualifikation gilt es, ein ähnliches Desaster zu vermeiden.

Die „Tre Kronor“ verpassten die Qualifikation für die WM 2022 und bestritten zuletzt lediglich Freundschaftsspiele. Vier waren es an der Zahl und alle sollten mit einem Sieg erfolgreich gestaltet werden. Mit Mexiko (2:1), Algerien (2:0), Finnland (2:0) und Island (2:1) wurden keine leichten Gegner bespielt. Dennoch scheint Belgien auf einem anderen Level zu agieren und stellt einen vermeintlich schwereren Konkurrenten dar.

Im Zuge der WM-Qualifikation lieferten die „Roten Teufel“ auf ganzer Linie ab und überstanden diese ohne Niederlage (6S, 2U). Eine Bilanz, die während der WM 2022 in Katar nicht gehalten werden konnte. Nur ein Sieg resultierte aus den drei Gruppenspielen. Vier errungene Punkte reichten hinter Spitzenreiter Marokko und dem Tabellenzweiten Kroatien nur für den undankbaren dritten Platz.

Sowohl Schweden als auch Belgien sind bestrebt, mit einem guten Ergebnis in die Qualifikation zu starten. Einen Favoriten sehen wir in der Begegnung nicht, halten aber beide Nationen für stark genug, um mindestens ein Tor zu erzielen. Für diesen Spielausgang hält Bet365 eine Wettquote von 1,83 bereit.

Darum tippen wir bei Schweden vs Belgien auf „Beide Teams treffen“:

Schweden präsentierte sich zuletzt auf der Höhe und ist seit 5 Spielen ohne Niederlage (4S, 1U).

Belgien traf in 3 der jüngsten 4 Partien in Schweden.

Beide Konkurrenten sind zum Auftakt der EM-Qualifikation bis in die Haarspitzen motiviert und wollen mit einem Erfolgserlebnis in den Wettbewerb starten.

Schweden vs Belgien Quoten Analyse:

Tippfreunde, die sich auf die Suche nach einem Aspiranten für drei Punkte in diesem Duell begeben, werden zu keinem Schluss gelangen. Aufgrund der höheren Qualität in den eigenen Reihen sind die Gäste aus Belgien marginal favorisiert und mit einer Quote von 2,10 bewertet.

Von einem Schützenfest gehen die Top-Bookies nicht aus und preisen den Markt „Mehr / Weniger als 2,5 Tore“ in Bezug auf die Schweden Belgien Quoten mit Werten zwischen 1,80 und 1,85 nahezu identisch ein.

Schweden vs Belgien Prognose: Schließen die Roten Teufel an die schwachen Auftritte der WM an?

In der EM-Qualifikationsgruppe F zählen die Schweden nur bedingt zum Favoritenkreis auf eines der beiden Tickets für die Endrunde. Die Quoten offenbaren Belgien als klaren Aspiranten auf Platz eins und lassen zudem auf einen Zweikampf zwischen Österreich und den „Tre Kronor“ im Kampf um Platz 2 schließen.

Dass die Skandinavier sich keineswegs verstecken müssen, ist anhand der jüngsten Länderspiele zu erkennen. Vier Siege in Serie lassen auf eine sehr gute momentane Form schließen, wenngleich das 2:1 gegen Island im Jänner als etwas glücklich zu bewerten ist. Bis zur 85. Spielminute lagen die Isländer in Front. Kurz vor Schluss gelang es Elias Andersson und Jacob Ondrejka jedoch, die Partie zu drehen.

Der FIFA-Weltranglisten-Vierte aus Belgien übernahm bei großen Turnieren in der Vergangenheit oftmals die Rolle des Geheimfavoriten. Bei der WM in Katar legten die „Roten Teufel“ in der Gruppe F große Probleme an den Tag und zeigten sich vor allem offensiv mit einem Tor in drei Begegnungen harmlos.

Schweden - Belgien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schweden: 2:1 Island (Test, H), 2:0 Finnland (Test, H), 1:1 Slowenien (NL, H), 1:4 Serbien (NL, A), 2:3 Norwegen (NL, A).

Letzte 5 Spiele Belgien: 0:0 Kroatien (WM), 0:2 Marokko (WM), 1:0 Kanada (WM), 0:1 Niederlande (NL, A), 2:1 Wales (NL, H).

Letzte Spiele Schweden vs. Belgien: 0:1 (EM), 0:2 (Test, H), 1:2 (EM), 0:0 (Test, A), 2:0 (WM-Quali, A).

Die Verantwortlichen sahen sich gezwungen zu handeln und ersetzten Roberto Martínez nach mehr als sechs Jahren Amtszeit durch den einst in Leipzig aktiven Domenico Tedesco. Gegen Schweden kommt es für den neuen Übungsleiter zum ersten Pflichtspiel auf der Bank der Belgier.

Wenngleich mit keinem Schützenfest zu rechnen ist, ist durchaus von Toren auf beiden Seiten auszugehen.

Unser Schweden - Belgien Tipp: Beide Teams treffen

Allein anhand des FIFA-Rankings ist ein deutlicher Unterschied zwischen beiden Ländern auszumachen. Schweden belegt den 23. Platz in der Weltrangliste, Belgien hingegen rangiert auf Platz vier und gehört zur Elite im Weltfußball.

Der neue Trainer Domenico Tedesco soll den Karren aus dem Dreck ziehen und erfolgsorientierten bzw. ansehnlichen Fußball praktizieren. In Leipzig ließ er gerne im 3-4-2-1 auflaufen. Eine Formation, die den Belgiern unter Roberto Martinez ebenfalls bekannt war. Gegen Schweden agiert vermutlich Romelu Lukaku als Neuner und darf auf offensive Unterstützung von Kevin de Bruyne, Leandro Trossard und Yannick Carrasco hoffen.

Janne Andersson auf der anderen Seite dürfte im 4-4-2 mit Doppelsechs agieren. Dabei steht defensive Stabilität im Vordergrund. Jesper Karlström und Samuel Gustafson könnten als Abräumer vor der Viererkette fungieren und über ein schnelles Umschaltspiel Torraumszenen herausspielen. Eine Taktik, die z. B. gegen Mexiko zu einem 2:1-Erfolg führte.