Serbien - Litauen Tipp, Prognose & Quoten | 24.03.2023

Unser Serbien - Litauen Tipp zum EM-Qualifikations Spiel am 24.03.2023 lautet: Nach der verkorksten WM 2022 sind die Serben bestrebt, mit einem guten Eröffnungsspiel in die EM-Qualifikation zu starten. Es gibt kaum einen Zweifel daran, dass dies am Ende auch gelingt.

Serbien genießt das Heimrecht und ist auf sämtlichen Positionen qualitativ deutlich besser besetzt. Alles andere als ein klarer Sieg der Gastgeber käme einer herben Überraschung gleich. Wir visieren eine Handicap-Wette auf Sieg Serbien zu einer Quote von 1,85 bei Bet3000 an.

Darum tippen wir bei Serbien vs Litauen auf „Sieg Serbien (Handicap 0:2)“:

Serbien vs Litauen Quoten Analyse:

Anhand der Quoten zum Spiel besteht kein Zweifel an der Favoritenrolle der Hausherren aus Serbien. Die Gastgeber sind in sämtlichen Belangen überlegen und werden in Bezug auf den Heimsieg mit einer Quote von durchschnittlich 1,09 bewertet. Ein Wert, der so niedrig bemessen ist, dass eine Drei-Wege-Wette auf die Serben kaum sinnvoll ist.